    Трамп: Конфликт между РФ и Украиной осложнен личной неприязнью их лидеров

    • 20 октября, 2025
    • 20:39
    Трамп: Конфликт между РФ и Украиной осложнен личной неприязнью их лидеров

    Президент США Дональд Трамп заявил, что российско-украинский конфликт осложнен личной неприязнью лидеров двух стран, однако выразил уверенность в возможности достижения мира.

    Как передает Report, об этом он заявил в ходе двустороннего обеда с премьер-министром Австралии Энтони Албанизем.

    "Это Россия и Украина, и я думаю, что мы к этому придем, но ситуация осложнилась, потому что у вас два лидера, которые искренне ненавидят друг друга", - сказал Трамп.

    Отвечая на вопрос о том, может ли Украина выиграть войну, Трамп отметил: "Не думаю, что они победят, но они все еще могут выиграть. Я никогда не говорил, что они выиграют. Я сказал, что они могут победить - в войне может случиться все. Война - очень странная вещь, происходят и плохие, и хорошие события".

    Трамп отметил, США прилагают все усилия для достижения соглашения в данном конфликте: "Мы пытаемся достичь соглашения. Если оно будет достигнуто - это прекрасно. Если нет, многие заплатят большую цену".

    Tramp: Rusiya-Ukrayna münaqişəsi onların liderlərinin şəxsi ədavəti ilə mürəkkəbləşib

