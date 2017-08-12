Трамп: КНДР пожалеет, если продолжит угрожать США

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Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР пожалеет в случае новых угроз или действий против США и их союзников.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщил Reuters.

"Если (Ким Чен Ын — ред.) произнесет еще одну угрозу в форме открытой угрозы… или если он сделает что-либо в отношении Гуама или любого другого места на территории Америки или ее союзников, он полностью пожалеет об этом в скором времени", - заявил американский лидер в ходе пресс-конференции.

Трамп выразил надежду на то, что власти КНДР понимают серьезность сложившейся ситуации. "Я надеюсь, они полностью понимают серьезность того, что я сказал. Это те слова, которые очень просто понять", - цитирует его агентство Рейтер.