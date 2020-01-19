Президент США Дональд Трамп категорически отрицает все обвинения по импичменту и требует его оправдать.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в 7-страничном ответе адвокатов на вызов на процесс по импичменту в сенат.

"Президент Трамп категорически и без обиняков отрицает абсолютно все обвинения по обоим пунктам представления к импичменту. Президент сохраняет все доступные ему права на защиту... По причинам, изложенным в данном ответе и в предстоящем изложении, сенат должен отвергнуть представление к импичменту", - говорится в документе, который подали юристы Трампа.

В документе говорится, что принятые в палате представителей обвинения даже формально не обвиняют Трампа в преступлениях или нарушении какого-либо закона.

"Действия президента... были конституционными, вполне законными, полностью адекватными, они предпринимались для продвижения наших национальных интересов", - говорится в документе.

Также Трамп назвал "абсурдными" предъявленные ему обвинения, включая воспрепятствование конгрессу.