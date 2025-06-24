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Трамп: Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня

Трамп: Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились в ближайшие часы полностью прекратить огонь.
Другие страны
24 июня 2025 г. 02:30
Трамп: Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились в ближайшие часы полностью прекратить огонь.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в Truth Social.

"Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня (примерно через 6 часов с настоящего времени, когда Израиль и Иран завершат свои текущие и последние операции!) на 12 часов, и в этот момент война будет считаться законченной", - отметил Трамп.

По его словам, первым прекратит огонь Иран, "на 12-й час" после чего это сделает Израиль.

"На 24-й час мир отпразднует окончание 12-дневной войны, <...> которая могла бы длиться годами и уничтожить весь Ближний Восток", - добавил он.

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