Трамп: Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились в ближайшие часы полностью прекратить огонь.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились в ближайшие часы полностью прекратить огонь.

Как передает Report , об этом американский лидер написал в Truth Social.

"Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня (примерно через 6 часов с настоящего времени, когда Израиль и Иран завершат свои текущие и последние операции!) на 12 часов, и в этот момент война будет считаться законченной", - отметил Трамп.

По его словам, первым прекратит огонь Иран, "на 12-й час" после чего это сделает Израиль.

"На 24-й час мир отпразднует окончание 12-дневной войны, <...> которая могла бы длиться годами и уничтожить весь Ближний Восток", - добавил он.