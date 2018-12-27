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    Трамп избежал службы во Вьетнаме благодаря связям своего отца

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в 1960-е годы избежал службы в армии благодаря связям отца.

    Как передает Report, об этом пишет New York Times. Изданию об этом рассказали дочери нью-йоркского ортопеда Ларри Браунстайна.

    По словам женщин, их отец был хорошо знаком со строительным магнатом Фредом Трампом и любил рассказывать об "оказанной ему услуге".

    Они утверждают, что в 1968 году (а в это время шла война во Вьетнаме) врач диагностировал у 22-летнего сына Фреда Дональда костные наросты на ногах, которых на самом деле не было.

    В те времена этого диагноза в США было достаточно, чтобы легально избежать военной службы.

    Отмечается, что до этого Дональд Трамп четырежды получал отсрочку от армии в связи с учёбой.

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