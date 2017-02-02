Президент США: Иран взят на заметку

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ "Иран официально взят на заметку из-за запуска баллистической ракеты".

Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп.

Президент отметил, что США заключили с Ираном "ужасную сделку". "Иран был на последнем издыхании и был готов разрушиться, пока не пришли США и не предоставили ему такую жизненно важную коммуникацию в виде сделки с Ираном в 150 млрд. долларов", - написал Д.Трамп.