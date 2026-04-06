Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее
- 06 апреля, 2026
- 19:13
Президент США Дональд Трамп заявил, что позиции Ирана ослабли по сравнению с месяцем ранее.
Как передает Report, об этом он заявил на пасхальном мероприятии в Белом доме.
"Иранцы - достойные бойцы, это очень выносливые люди. Враг силен, но не так, как месяц назад. Сейчас он вовсе не так силен", - сказал он.
