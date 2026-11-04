В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди - Предупреждение

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 5 ноября до вечера 9 ноября ожидаются периодические дожди.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

По данным службы, в отдельных районах полуострова возможны кратковременные интенсивные дожди и грозы.

Во второй половине дня 5 ноября неустойчивая погода с периодическими осадками начнется в северных и западных районах Азербайджана. Местами осадки будут интенсивными, ливневыми, возможны грозы и град, в горных районах - снег. Вечером 5 ноября и в ночь на 6 ноября ожидается усиление осадков.

На некоторых реках Большого Кавказа и Лянкяран-Астаринского региона не исключены повышение уровня воды, кратковременные паводки и сели.

Неустойчивая погода сохранится в стране до вечера 9 ноября. Температура воздуха постепенно снизится на 5–10°.