В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди - Предупреждение
- 04 ноября, 2026
- 13:09
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В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 5 ноября до вечера 9 ноября ожидаются периодические дожди.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
По данным службы, в отдельных районах полуострова возможны кратковременные интенсивные дожди и грозы.
Во второй половине дня 5 ноября неустойчивая погода с периодическими осадками начнется в северных и западных районах Азербайджана. Местами осадки будут интенсивными, ливневыми, возможны грозы и град, в горных районах - снег. Вечером 5 ноября и в ночь на 6 ноября ожидается усиление осадков.
На некоторых реках Большого Кавказа и Лянкяран-Астаринского региона не исключены повышение уровня воды, кратковременные паводки и сели.
Неустойчивая погода сохранится в стране до вечера 9 ноября. Температура воздуха постепенно снизится на 5–10°.