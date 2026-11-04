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    В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди - Предупреждение

    Экология
    • 04 ноября, 2026
    • 13:09
    В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди - Предупреждение

    В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 5 ноября до вечера 9 ноября ожидаются периодические дожди.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    По данным службы, в отдельных районах полуострова возможны кратковременные интенсивные дожди и грозы.

    Во второй половине дня 5 ноября неустойчивая погода с периодическими осадками начнется в северных и западных районах Азербайджана. Местами осадки будут интенсивными, ливневыми, возможны грозы и град, в горных районах - снег. Вечером 5 ноября и в ночь на 6 ноября ожидается усиление осадков.

    На некоторых реках Большого Кавказа и Лянкяран-Астаринского региона не исключены повышение уровня воды, кратковременные паводки и сели.

    Неустойчивая погода сохранится в стране до вечера 9 ноября. Температура воздуха постепенно снизится на 5–10°.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии Неблагоприятные погодные условия
    Azərbaycanda sabah temperatur 5-10 dərəcə enəcək, bəzi çaylardan sel keçəcək - Xəbərdarlıq
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