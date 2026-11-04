Завтра в регионах Азербайджана ожидается град, в Баку - интенсивные осадки

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако вечером местами пройдут дожди.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, на Абшероне возможно усиление осадков, возможны грозы, утром местами ожидается туман.

Умеренный юго-западный ветер к вечеру сменится сильным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем - 18-21° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем, начиная с северных и западных районов, местами ожидается кратковременный дождь. Возможны интенсивные ливневые осадки, гроза, град, в горных районах - снег, к вечеру возможно усиление осадков. В некоторых местах периодически ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем - 18-23° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 12-17° тепла.