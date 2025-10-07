Трамп: Иран подал США сигнал о стремлении к урегулированию в Газе

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран подал сигнал о стремлении к урегулированию ситуации в секторе Газа.

Как передает Report, соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами в Белом доме.

По словам Трампа, в поддержку его плана по урегулированию в Газе высказались уже многие ближневосточные страны. "Все хотят, чтобы мы положили этому конец, такого никогда не было", - заявил глава американской администрации, добавив, что обычно "80% не хотят, чтобы было что-то сделано".

"Мы получили сигнал, очень четкий сигнал от Ирана. Они хотят, чтобы это закончилось", - заявил Трамп.