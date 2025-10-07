Трамп: Иран подал США сигнал о стремлении к урегулированию в Газе
Другие страны
- 07 октября, 2025
- 01:56
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран подал сигнал о стремлении к урегулированию ситуации в секторе Газа.
Как передает Report, соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами в Белом доме.
По словам Трампа, в поддержку его плана по урегулированию в Газе высказались уже многие ближневосточные страны. "Все хотят, чтобы мы положили этому конец, такого никогда не было", - заявил глава американской администрации, добавив, что обычно "80% не хотят, чтобы было что-то сделано".
"Мы получили сигнал, очень четкий сигнал от Ирана. Они хотят, чтобы это закончилось", - заявил Трамп.
Последние новости
02:45
Сенат США отклонил проект демократов о финансировании правительстваДругие страны
02:19
Пакистанский министр: Азербайджан вывел Армению из кризисаВнешняя политика
01:56
Трамп: Иран подал США сигнал о стремлении к урегулированию в ГазеДругие страны
01:21
Большинство опрошенных французов выступают за отставку МакронаДругие страны
00:49
На саммите ОТГ в Азербайджане планируют учредить формат "ОТГ плюс" для сотрудничества с другими странамиВ регионе
00:48
Трамп: Переговоры по урегулированию в секторе Газа идут очень хорошоДругие страны
00:38
Фото
Азербайджан и Казахстан обсудили перспективные направления стратегического партнерства - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
00:25
Премьер Грузии: В ближайшие годы планируем радикально реформировать политическую системуВ регионе
00:13
Фото