    Трамп: Иран подал США сигнал о стремлении к урегулированию в Газе

    • 07 октября, 2025
    • 01:56
    Трамп: Иран подал США сигнал о стремлении к урегулированию в Газе

    Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран подал сигнал о стремлении к урегулированию ситуации в секторе Газа.

    Как передает Report, соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами в Белом доме.

    По словам Трампа, в поддержку его плана по урегулированию в Газе высказались уже многие ближневосточные страны. "Все хотят, чтобы мы положили этому конец, такого никогда не было", - заявил глава американской администрации, добавив, что обычно "80% не хотят, чтобы было что-то сделано".

    "Мы получили сигнал, очень четкий сигнал от Ирана. Они хотят, чтобы это закончилось", - заявил Трамп.

    Лента новостей