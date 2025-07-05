Трамп: Иран не отказался от обогащения урана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не дал согласия на проведение международных инспекций своей ядерной программы и не отказался от обогащения урана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не дал согласия на проведение международных инспекций своей ядерной программы и не отказался от обогащения урана.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом он сообщил журналистам на борту самолета по пути в Нью-Джерси после празднования Дня независимости в Белом доме.

"Я бы сказал, что их программа отброшена навсегда. Если они и попытаются начать снова, то, скорее всего, на другом объекте. И если начнут - это станет проблемой", - отметил Трамп.

По словам Трампа, он обсудит иранскую ядерную тему с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник во время визита последнего в Вашингтон. Президент также подчеркнул, что не допустит возобновления ядерной программы Ирана, добавив, что Тегеран якобы выражает готовность к переговорам с ним.

Парламент Ирана уже принял закон о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) до тех пор, пока не будут гарантированы безопасность и неприкосновенность ядерной инфраструктуры.