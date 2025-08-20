Трамп: Иран мог разработать ядерное оружие за четыре недели

Президент США Дональд Трамп считает, что Тегеран был бы способен разработать атомное оружие в течение четырех недель, если бы не американские бомбардировки иранских ядерных объектов.

Как передает Report, об этом американский лидер сообщил в интервью американскому журналисту Марку Левину, комментируя июньские удары по ядерным объектам Ирана.

"Кстати, думаю, они бы обзавелись ядерными вооружениями за период в четыре недели", - отметил он. "И они бы его применили", - утверждал Трамп, имея в виду ядерное оружие в руках властей в Тегеране.

Американский президент назвал "героем войны" как себя, так и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. "Он (Нетаньяху - ред.) герой войны, потому что мы работаем вместе. Он герой войны. Полагаю, я тоже. Никому нет дела, но я тоже. Имею в виду: я отправил эти самолеты бомбить ядерные объекты Ирана", - заявил Трамп.