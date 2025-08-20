О нас

Трамп: Иран мог разработать ядерное оружие за четыре недели

Трамп: Иран мог разработать ядерное оружие за четыре недели Президент США Дональд Трамп считает, что Тегеран был бы способен разработать атомное оружие в течение четырех недель, если бы не американские бомбардировки иранских ядерных объектов.
Другие страны
20 августа 2025 г. 03:59
Трамп: Иран мог разработать ядерное оружие за четыре недели

Президент США Дональд Трамп считает, что Тегеран был бы способен разработать атомное оружие в течение четырех недель, если бы не американские бомбардировки иранских ядерных объектов.

Как передает Report, об этом американский лидер сообщил в интервью американскому журналисту Марку Левину, комментируя июньские удары по ядерным объектам Ирана.

"Кстати, думаю, они бы обзавелись ядерными вооружениями за период в четыре недели", - отметил он. "И они бы его применили", - утверждал Трамп, имея в виду ядерное оружие в руках властей в Тегеране.

Американский президент назвал "героем войны" как себя, так и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. "Он (Нетаньяху - ред.) герой войны, потому что мы работаем вместе. Он герой войны. Полагаю, я тоже. Никому нет дела, но я тоже. Имею в виду: я отправил эти самолеты бомбить ядерные объекты Ирана", - заявил Трамп.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tramp: İran dörd həftə ərzində nüvə silahı hazırlaya bilərdi

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
14 августа 2025 г. 19:17
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
На аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
ВидеоНа аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
16 августа 2025 г. 14:25
Путин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
ВидеоПутин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
16 августа 2025 г. 03:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi