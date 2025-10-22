Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Трамп: Индия будет продолжать сокращать закупки нефти из России

    Другие страны
    • 22 октября, 2025
    • 05:38
    Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия сократила и намерена и далее снижать объемы закупаемой у России нефти.

    Как передает Report, об этом он рассказал, выступая в Белом доме по случаю индийского праздника Дивали.

    "Он не будет покупать много нефти у России", - сказал американский лидер, имея в виду премьер-министра Индии Нарендру Моди. Говоря об Индии, Трамп добавил: "Как вы знаете, они не станут покупать слишком много нефти [у РФ]. Они сильно сократили [закупки нефти] и продолжают сильно сокращать".

    Трамп отметил, что ранее 21 октября провел с Моди телефонный разговор, в ходе которого обсуждались вопросы торговли. По словам американского лидера, премьер Индии хочет прекращения войны в Украине.

    Tramp: Hindistan Rusiyadan neft alışını azaltmağa davam edəcək

    Лента новостей