Трамп: Индия будет продолжать сокращать закупки нефти из России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия сократила и намерена и далее снижать объемы закупаемой у России нефти.

Как передает Report, об этом он рассказал, выступая в Белом доме по случаю индийского праздника Дивали.

"Он не будет покупать много нефти у России", - сказал американский лидер, имея в виду премьер-министра Индии Нарендру Моди. Говоря об Индии, Трамп добавил: "Как вы знаете, они не станут покупать слишком много нефти [у РФ]. Они сильно сократили [закупки нефти] и продолжают сильно сокращать".

Трамп отметил, что ранее 21 октября провел с Моди телефонный разговор, в ходе которого обсуждались вопросы торговли. По словам американского лидера, премьер Индии хочет прекращения войны в Украине.