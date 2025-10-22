Трамп: Индия будет продолжать сокращать закупки нефти из России
Другие страны
- 22 октября, 2025
- 05:38
Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия сократила и намерена и далее снижать объемы закупаемой у России нефти.
Как передает Report, об этом он рассказал, выступая в Белом доме по случаю индийского праздника Дивали.
"Он не будет покупать много нефти у России", - сказал американский лидер, имея в виду премьер-министра Индии Нарендру Моди. Говоря об Индии, Трамп добавил: "Как вы знаете, они не станут покупать слишком много нефти [у РФ]. Они сильно сократили [закупки нефти] и продолжают сильно сокращать".
Трамп отметил, что ранее 21 октября провел с Моди телефонный разговор, в ходе которого обсуждались вопросы торговли. По словам американского лидера, премьер Индии хочет прекращения войны в Украине.
Последние новости
06:07
Телескоп "Джеймс Уэбб" помог раскрыть "хаотичность" первых галактик ВселеннойЭто интересно
05:38
Трамп: Индия будет продолжать сокращать закупки нефти из РоссииДругие страны
05:19
Золото и криптовалюта продолжают терять в ценеФинансы
04:42
В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 5,5Другие страны
04:22
КНДР запустила баллистическую ракету в восточном направленииДругие страны
03:50
У берегов Измира задержаны 52 мигранта, включая 18 детейВ регионе
03:13
FT: Airbus, Thales и Leonardo близки к созданию конкурента StarlinkИКТ
02:44
RTE: Протесты у гостиницы с мигрантами в Дублине переросли в беспорядкиДругие страны
02:06