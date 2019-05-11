​Трамп и Трюдо обсудили торговые переговоры США и КНР

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, стороны обсудили китайско-американские торговые отношения.

Как отмечается, Трамп и Трюдо договорились поддерживать «тесные контакты» по этому вопросу.

При этом лидеры также обсудили задержание двух канадских подданных в Китае.

Ранее сообщалось, что Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд.