Трамп и Меркель обсудили торговлю и военные отношения

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Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что проводит "отличную встречу" с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях саммита НАТО, и указал на "замечательные" отношения между двумя странами, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы проводим отличную встречу... У нас очень хорошие отношения с канцлером", - подчеркнул Д.Трамп, выступая перед журналистами в Брюсселе во время переговоров с главой германского правительства.

Как заявил американский президент, политики обсуждали вопросы торговли и военных расходов.

"У нас очень, очень хорошие отношения с канцлером. У нас замечательные отношения с Германией"- заявил Трамп. Он высказал уверенность в том, что объемы торговли между США и ФРГ будут возрастать.

В свою очередь А.Меркель заявила, что в ходе ее встречи с лидером США обсуждались проблемы миграции и торговли. Она добавила, что желает продолжить обмен мнениями с Трампом, так как США остаются партнером Германии.