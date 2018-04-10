Трамп и Мэй обсудили ситуацию в Сирии

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй обсудили по телефону ситуацию в Сирии, осудив действия президента страны Башара Асада.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении Белого дома.

"Оба лидера осудили жесткое пренебрежение сирийским президентом Асадом жизнями людей. Президент и премьер-министр согласились не допустить использование химического оружия", - говорится в комментарии.