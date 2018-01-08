Трамп и Макрон обсудили денуклеаризацию Корейского полуострова и протесты в Иране

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в субботу во время телефонного разговора обсудили ситуацию на Корейском полуострове и протесты в Иране. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Белого дома.

По словам ее представителей, Трамп хотел проинформировать своего французского коллегу "о развитии событий на Корейском полуострове", а также "подчеркнуть американское, южнокорейское и международное решительное стремление добиться полной денуклеаризации Северной Кореи".

"Президенты также согласились с тем, что массовые демонстрации в Иране стали признаком неспособности иранского режима удовлетворить потребности своего народа, направляя вместо этого средства страны на финансирование терроризма и военных действий за рубежом", - резюмировали в Белом доме.