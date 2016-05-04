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    ​Трамп и Клинтон набирают каждый более половины голосов в Индиане

    Об этом свидетельствуют промежуточные результаты подсчета голосов

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Республиканец Дональд Трамп набирает на праймериз своей партии в Индиане около 54% голосов избирателей, у демократов Хиллари Клинтон набирает около 52%.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют промежуточные результаты подсчета голосов.

    Телеканалы CNN, NBC и Fox News уже отдали победу у республиканцев Трампу на основе собственных статистических подсчетов. Победа Клинтон над ее единственным соперником Берни Сандерсом пока не очевидна. Официальные результаты базируются на подсчете 9% голосов у обеих партий.

    У демократов в штате разыгрывается 83 голоса выборщиков, у республиканцев — 57, причем на республиканских праймериз победитель получает все голоса, а у демократов они распределяются пропорционально количеству голосов избирателей.

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