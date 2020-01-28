​Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии и Сирии

Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган 27 января обсудили по телефону режим прекращения огня в Ливии, а также необходимость остановить насилие в Сирии.

Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написал заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

"Сегодня (27 января) Трамп провел телефонную беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух стран обсудили необходимость устранения иностранного вмешательства и поддержания режима прекращения огня в Ливии. Лидеры согласились, что акты насилия, которые осуществляются в (сирийской провинции) Идлиб, должны прекратиться", - отметил он.

"Президент Трамп также подчеркнул важность урегулирования Турцией и Грецией своих разногласий в восточной части Средиземноморья", - добавил Дир.