Трамп и Эрдоган обсудили гуманитарную ситуацию в Идлибе

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Белого Дома, в ходе него президенты выразили обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации в сирийском Идлибе.

"Разговор касался ряда региональных и двусторонних вопросов, в частности усилий по наращиванию торговли", - говорится в сообщении.

Стороны договорились продолжать сотрудничество, чтобы не допустить нового гуманитарного кризиса.