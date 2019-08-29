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Трамп и Эрдоган обсудили гуманитарную ситуацию в Идлибе

Трамп и Эрдоган обсудили гуманитарную ситуацию в Идлибе

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган провели  телефонный разговор.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Белого Дома, в ходе него президенты выразили обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации в сирийском Идлибе. 

"Разговор касался ряда региональных и двусторонних вопросов, в частности усилий по наращиванию торговли", - говорится в сообщении.

Стороны договорились продолжать сотрудничество, чтобы не допустить нового гуманитарного кризиса. 

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