Трамп и Эрдоган договорились поддерживать контакт по Сирии - ОБНОВЛЕНО

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Трамп обсудил "кризис в Сирии" с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, лидеры двух стран договорились поддерживать тесный контакт вокруг ситуации в этой стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Белый дом по итогам состоявшегося телефонного разговора двух лидеров.

"Президент Дональд Трамп сегодня провел разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить текущий кризис в Сирии. Лидеры согласились поддерживать тесный контакт вокруг этой ситуации", — сообщила пресс-служба Белого дома.

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Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Anadolu.

"Эрдоган и Трамп обсудили последние события в Сирии во время телефонного разговора", — говорится в сообщении агентства. Деталей беседы не приводится.