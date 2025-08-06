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NYT: Трамп намерен встретиться с Путиным на следующей неделе

NYT: Трамп намерен встретиться с Путиным на следующей неделе Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе.
Другие страны
6 августа 2025 г. 23:14
NYT: Трамп намерен встретиться с Путиным на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным уже на следующей неделе.

Как передает Report, об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп раскрыл свои планы в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским. В разговоре также участвовали премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Трампа Стив Уиткофф.

"Трамп рассчитывает встретиться с Путиным, а вскоре после этого - провести трехстороннюю встречу с участием президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в статье.

Пока неясно, согласились ли Путин или Зеленский с этим планом Трампа, пишет газета.

В статье отмечается, что Трамп на протяжении нескольких месяцев пытался предоставить Путину возможность сесть за стол переговоров. Но недавно он публично раскритиковал российского лидера, заявив, что тот просто пытается выиграть время после неоднократных разговоров с Уиткоффом.

Последний визит спецпосланника Трампа в Москву состоялся на фоне угрозы американского лидера ввести вторичные санкции против России из-за отсутствия прогресса на пути к миру.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Tramp gələn həftə Putinlə görüşməyi planlaşdırır

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