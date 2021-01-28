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Трамп хочет выступить с письменным заявлением на процессе по его импичменту

Трамп хочет выступить с письменным заявлением на процессе по его импичменту Бывший американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность выступить с письменным заявлением на процессе в рамках его импичмента в Сенате Конгресса США.
Другие страны
28 января 2021 г. 08:14
Трамп хочет выступить с письменным заявлением на процессе по его импичменту
Дональд Трамп

Бывший американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность выступить с письменным заявлением на процессе в рамках его импичмента в Сенате Конгресса США.

Как передает Report, об этом сообщила со ссылкой на источники телекомпания NBC.

По их информации, таким образом экс-президент надеется избежать необходимости личного появления на слушаниях в Сенате по вопросу его импичмента. В то же время, подчеркивает NBC, Трамп тщательно готовится к процедуре, подбирая команду юристов, которые будут представлять его интересы. В частности, к адвокату Бутчу Бауэрсу, который возглавит группу юристов бывшего американского лидера, присоединился прокурор Джошуа Говард, в прошлом работавший в Министерстве юстиции США.

Как информируют источники телекомпании, Трамп "испытывает воодушевление" в связи с тем, что республиканцы в верхней палате Конгресса, скорее всего, не позволят вынести обвинительный приговор в отношении своего однопартийца. Ранее действующий президент США демократ Джо Байден также выразил сомнения относительно того, что резолюция об импичменте Трампа наберет в Сенате (100 мест в целом) достаточное число голосов (67) для признания его виновным по единственной статье обвинения - подстрекательство к мятежу. Для этого необходимо, чтобы против Трампа выступили по меньшей мере 17 сенаторов-республиканцев.

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Версия на азербайджанском языке Tramp Konqresdə impiçment işi üzrə məktub göndərmək niyyətindədir

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