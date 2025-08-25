Трамп хочет попросить Южную Корею передать в собственность США военную базу

О нас

Другие страны
25 августа 2025 г. 23:27
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность обращения к Сеулу с просьбой о передаче в собственность американской стороне крупной военной базы, арендуемой в Республике Корея.

Как передает Report, американский лидер сообщил об этом, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи со своим южнокорейским коллегой Ли Чжэ Мёном в Белом доме.

"И, возможно, одно из того, что я хотел бы сделать, это попросить их передать нам право собственности на землю, на которой у нас стоит большой форт", - заявил Трамп. Он пояснил, что говорит о крупной военной базе. "Я бы хотел посмотреть, сможем ли мы избавиться от договора аренды, получить в собственность землю, на которой стоит огромная военная база", - отметил руководитель вашингтонской администрации.

Он отказался комментировать вопрос о возможности сокращения численности воинского контингента США, размещенного в Южной Корее. "Я не хочу об этом говорить сейчас, потому что мы были друзьями и остаемся друзьями", - подчеркнул Трамп. Президент США напомнил, что в Республике Корея расквартировано свыше 40 тыс. американских военнослужащих.

Версия на азербайджанском языке Tramp Cənubi Koreyadan hərbi bazanı ABŞ-nin mülkiyyətinə verməsini xahiş etmək istəyir

