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    Трамп хочет ограничить выдачу виз гражданам четырех стран

    Однако представители внешнеполитического ведомства отказались назвать страны, о которых идет речь

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ США могут ограничить выдачу виз гражданам четырех стран, которые отказываются сотрудничать в области депортации с Министерством внутренней безопасности (МВБ) США.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News.

    Просьба о приостановке выдачи виз для стран, которые отказываются принимать лиц, выдворенных из Соединенных Штатов, или затягивают процедуру их приема, направлена в Госдепартамент.

    «Когда мы получаем подобные уведомления, Госдепартамент приступает к исполнению приостановки визового режима как можно оперативнее. Это происходит в форме, которую госсекретарь считает приемлемой в данных обстоятельствах для достижения поставленной задачи», — пояснили телеканалу в МВБ.

    Однако представители внешнеполитического ведомства отказались назвать страны, о которых идет речь.

    «Госсекретарь проводит беседы с представителями этих стран. Мы хотим, чтобы они подчинились и могли забирать своих граждан», — сказал представитель МВБ.

    С начала президентства Дональда Трампа в 2016 году из США были высланы почти 17 тыс. иностранцев.

    С 23 августа США приостановили выдачу неиммиграционных виз в России. Причиной госдеп назвал сокращение американской дипмиссии в РФ.

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