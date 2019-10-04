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Трамп хочет игнорировать запросы по импичменту, не одобренного конгрессом

​Трамп хочет игнорировать запросы по импичменту, не одобренного

Президент США Дональд Трамп и члены его администрации намерены игнорировать запросы, которые им направят в рамках объявленной процедуры импичмента, пока за эту процедуру не проголосует весь состав палаты представителей конгресса. 

Как передает Report, jç ənjv сообщает издание Axios.

Ранее демократы в конгрессе начали расследование в рамках процедуры импичмента Трампа. 

Американского президента подозревают в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении работавшего в энергетической компании Burisma Хантера Байдена, который является сыном Джо Байдена - одного из претендентов-демократов в президентской гонке 2020 года. Трамп обвинения отрицает.

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