Президент США Дональд Трамп и члены его администрации намерены игнорировать запросы, которые им направят в рамках объявленной процедуры импичмента, пока за эту процедуру не проголосует весь состав палаты представителей конгресса.

Как передает Report, jç ənjv сообщает издание Axios.

Ранее демократы в конгрессе начали расследование в рамках процедуры импичмента Трампа.

Американского президента подозревают в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении работавшего в энергетической компании Burisma Хантера Байдена, который является сыном Джо Байдена - одного из претендентов-демократов в президентской гонке 2020 года. Трамп обвинения отрицает.