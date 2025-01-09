Трамп: Губернатору Калифорнии следует уйти в отставку из-за пожаров

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому следует уйти в отставку на фоне смертоносных пожаров в Лос-Анджелесе.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому следует уйти в отставку на фоне смертоносных пожаров в Лос-Анджелесе.

Как передает Report, об этом написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что лучшие и самые красивые районы США сгорают дотла.

"Они превратились в пепел, и Гэвину... следует уйти в отставку. Это все его вина!!!" - добавил избранный президент. При этом он оскорбительно переиначил фамилию губернатора.

Отметим, что пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тыс. гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тыс. зданий.

Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии из-за сильнейших пожаров, бушующих в штате.