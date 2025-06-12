Трамп: Губернатор Калифорнии потерял контроль над ситуацией в штате

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом утратил контроль над ситуацией.

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом утратил контроль над ситуацией.

Как передает Report, об этом написал на своей странице в социальных сетях президент США Дональд Трамп в связи с массовыми беспорядками в Лос-Анджелесе.

"Губернатор Гэвин Ньюсом совершенно утратил контроль над ситуацией. Он должен быть благодарен за то, что мы спасли его, а не пытаться выгородить собственные ошибки и некомпетентность", - написал Трамп.

Американский лидер поблагодарил солдат Национальной гвардии и военнослужащих морской пехоты США за содействие полиции в разгоне демонстраций. Без их помощи Лос-Анджелес столкнулся бы с невиданным за многие годы ростом преступности, предположил Трамп.

6 июня в Лос-Анджелесе начались массовые задержания нелегальных мигрантов, к вечеру 7 июня под стражей по обвинению в нарушении миграционного законодательства оказались по меньшей мере 44 человека. В ответ на действия правоохранительных органов в городе начались демонстрации, переросшие в беспорядки. Президент США Дональд Трамп, минуя губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, распорядился направить в Лос-Анджелес для подавления беспорядков военнослужащих Национальной гвардии. После этого Ньюсом подал в суд на Трампа и шефа Пентагона Пита Хегсета. Губернатор просит признать незаконным решение об отправке в Лос-Анджелес бойцов Нацгвардии.