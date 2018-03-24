Трамп готов выслать десятки российских дипломатов из США из-за дела Скрипаля - Bloomberg

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Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Американский президент Дональд Трамп планирует выслать из США российских дипломатов из-за дела Скрипаля.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, такое утверждение со ссылкой на источники приводится в материале, опубликованном в субботу на сайте агентства Bloomberg.

"По словам двух человек, знакомых с ситуацией, президент Дональд Трамп готовится выслать десятки российских дипломатов из США в ответ на отравление нервно-паралитическим ядом бывшего российского разведчика в Соединенном Королевства", - говорится в материале. По версии источников агентства, о данном шаге, "вероятно, будет объявлено в понедельник". Вместе с тем, не исключается, что решение Трампа "может быть не окончательным".

По словам источников агентства, президент США "готов действовать, но, прежде чем делать это, хочет быть уверен, что европейские союзники предпримут такие же шаги против России". По сведениям Bloomberg, Трамп согласился с поступившей ранее рекомендацией Совета национальной безопасности Белого дома выдворить российских дипломатов.