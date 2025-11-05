Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Другие страны
    • 05 ноября, 2025
    • 21:01
    Президент США Дональд Трамп поделился публикацией в связи с годовщиной одержания победы на президентских выборах.

    Как передает Report, на своей странице в соцсети Truth Social он назвал это одной из величайших побед.

    "С юбилеем! В этот день, 5 ноября, год назад мы одержали одну из величайших побед в истории президентских выборов. Наша экономика находится на подъеме, а расходы значительно снижаются. Наша цель - доступные цены. С любовью к американскому народу!", - отметил он.

