Трамп: Год назад мы одержали одну из величайших побед в истории выборов президента

Президент США Дональд Трамп поделился публикацией в связи с годовщиной одержания победы на президентских выборах.

Как передает Report, на своей странице в соцсети Truth Social он назвал это одной из величайших побед.

"С юбилеем! В этот день, 5 ноября, год назад мы одержали одну из величайших побед в истории президентских выборов. Наша экономика находится на подъеме, а расходы значительно снижаются. Наша цель - доступные цены. С любовью к американскому народу!", - отметил он.