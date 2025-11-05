Трамп: Год назад мы одержали одну из величайших побед в истории выборов президента
Другие страны
- 05 ноября, 2025
- 21:01
Президент США Дональд Трамп поделился публикацией в связи с годовщиной одержания победы на президентских выборах.
Как передает Report, на своей странице в соцсети Truth Social он назвал это одной из величайших побед.
"С юбилеем! В этот день, 5 ноября, год назад мы одержали одну из величайших побед в истории президентских выборов. Наша экономика находится на подъеме, а расходы значительно снижаются. Наша цель - доступные цены. С любовью к американскому народу!", - отметил он.
Трамп: Год назад мы одержали одну из величайших побед в истории выборов президента
