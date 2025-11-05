Tramp: Bir il əvvəl prezident seçkiləri tarixində ən böyük qələbələrdən birini qazandıq
Digər ölkələr
- 05 noyabr, 2025
- 22:29
ABŞ Prezidenti Donald Tramp prezident seçkilərində qələbəsinin ildönümünü qeyd edən paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, o, "Truth Social" səhifəsində bunu ən böyük qələbələrindən biri adlandırıb.
"İldönümünüz mübarək! Bir il əvvəl, 5 noyabrda prezident seçkiləri tarixində ən böyük qələbələrdən birini qazandıq. İqtisadiyyatımız çiçəklənir və xərclər xeyli azalır. Məqsədimiz əlverişli qiymətlərdir. Amerika xalqına sevgi ilə!", - Amerika lideri vurğulayıb.
Son xəbərlər
23:39
Foto
Video
Çempionlar Liqası: "Qarabağ" "Çelsi" ilə oyunda növbəti xalını qazanıb – YENİLƏNİB-7Futbol
23:31
Tramp CAR-da keçiriləcək G20 sammitində iştirak etməyəcəkDigər ölkələr
23:20
"Abşeron Lions" FIBA Avropa Kubokunda Estoniya klubunu məğlub edibKomanda
23:12
"Sudan Həkimləri Şəbəkəsi": Əl-Faşerdəki qaçqın düşərgələrində vəziyyət pisləşirDigər ölkələr
22:56
Foto
Bakı Kitab Mərkəzində "Zəfər sevinci" adlı musiqili-ədəbi gecə keçirilibMədəniyyət siyasəti
22:52
Filippində "Kalmaegi" qasırğası qurbanlarının sayı 110 nəfəri keçibDigər ölkələr
22:49
Qazaxıstan buğdasının ilk pilot partiyası Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana göndərilibİnfrastruktur
22:41
Sumqayıtda toyda ölüm hadisəsi baş veribHadisə
22:41