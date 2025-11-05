İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Tramp: Bir il əvvəl prezident seçkiləri tarixində ən böyük qələbələrdən birini qazandıq

    Digər ölkələr
    • 05 noyabr, 2025
    • 22:29
    Tramp: Bir il əvvəl prezident seçkiləri tarixində ən böyük qələbələrdən birini qazandıq

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp prezident seçkilərində qələbəsinin ildönümünü qeyd edən paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, o, "Truth Social" səhifəsində bunu ən böyük qələbələrindən biri adlandırıb.

    "İldönümünüz mübarək! Bir il əvvəl, 5 noyabrda prezident seçkiləri tarixində ən böyük qələbələrdən birini qazandıq. İqtisadiyyatımız çiçəklənir və xərclər xeyli azalır. Məqsədimiz əlverişli qiymətlərdir. Amerika xalqına sevgi ilə!", - Amerika lideri vurğulayıb.

    Donald Tramp ABŞ prezident seçkiləri
    Трамп: Год назад мы одержали одну из величайших побед в истории выборов президента

