Трамп: Главное - мир на Ближнем Востоке
- 14 октября, 2025
- 11:00
Главным вопросом является обеспечение мира на Ближнем Востоке. Все страны, участвовавшие в урегулировании конфликта в регионе, должны объединить усилия и выполнить свои обязательства.
Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social по итогам своего визита в Израиль и Египет.
"Возвращаясь домой, в очень безопасный и красивый Вашингтон, округ Колумбия, я так много сделал сегодня в Израиле и Египте. Много работы, но я бы не хотел, чтобы было по-другому. Это был незабываемый опыт! Теперь все эти Великие страны, которые так долго и упорно боролись за этот регион, должны объединиться и ВЫПОЛНИТЬ СВОЮ РАБОТУ! Газа - это только часть этого. Главное - МИР НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ!", - отметил он.
