Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Трамп: Главное - мир на Ближнем Востоке

    Другие страны
    • 14 октября, 2025
    • 11:00
    Трамп: Главное - мир на Ближнем Востоке

    Главным вопросом является обеспечение мира на Ближнем Востоке. Все страны, участвовавшие в урегулировании конфликта в регионе, должны объединить усилия и выполнить свои обязательства.

    Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social по итогам своего визита в Израиль и Египет.

    "Возвращаясь домой, в очень безопасный и красивый Вашингтон, округ Колумбия, я так много сделал сегодня в Израиле и Египте. Много работы, но я бы не хотел, чтобы было по-другому. Это был незабываемый опыт! Теперь все эти Великие страны, которые так долго и упорно боролись за этот регион, должны объединиться и ВЫПОЛНИТЬ СВОЮ РАБОТУ! Газа - это только часть этого. Главное - МИР НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ!", - отметил он.

    Дональд Трамп Израиль Ближний Восток Саммит мира по Ближнему Востоку

    Последние новости

    11:10

    На Солнце произошла вспышка класса М2.0

    Наука и образование
    11:08

    Замминистра: В Азербайджане ежегодно на образование выделяется около 5 млрд манатов

    Наука и образование
    11:06

    На освобожденных территориях Азербайджана реализовано почти 1500 проектов закупок за 5 лет

    Бизнес
    11:05

    Лицам с инвалидностью предоставлено 104 тыс. средств реабилитации

    Социальная защита
    11:01

    Бахар Мурадова: Около 3 тыс. девушек прошли тренинги по профилактике ранних браков

    Социальная защита
    11:00

    ВВП Казахстана за 9 месяцев вырос на 6,3%

    В регионе
    11:00

    Трамп: Главное - мир на Ближнем Востоке

    Другие страны
    10:57

    В Азербайджане по межправительственным программам будут обучаться 62 иностранных студента

    Наука и образование
    10:56

    Сегодня стартует процесс электронного перевода учащихся

    Наука и образование
    Лента новостей