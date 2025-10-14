Трамп: Главное - мир на Ближнем Востоке

Главным вопросом является обеспечение мира на Ближнем Востоке. Все страны, участвовавшие в урегулировании конфликта в регионе, должны объединить усилия и выполнить свои обязательства.

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social по итогам своего визита в Израиль и Египет.

"Возвращаясь домой, в очень безопасный и красивый Вашингтон, округ Колумбия, я так много сделал сегодня в Израиле и Египте. Много работы, но я бы не хотел, чтобы было по-другому. Это был незабываемый опыт! Теперь все эти Великие страны, которые так долго и упорно боролись за этот регион, должны объединиться и ВЫПОЛНИТЬ СВОЮ РАБОТУ! Газа - это только часть этого. Главное - МИР НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ!", - отметил он.