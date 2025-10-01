Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Трамп: Гарвард выплатит около $500 млн в рамках сделки с властями США

    Другие страны
    • 01 октября, 2025
    • 01:44
    Трамп: Гарвард выплатит около $500 млн в рамках сделки с властями США

    Гарвардский университет и администрация президента США Дональда Трампа достигли договоренности о том, что это высшее учебное заведение выплатит около $500 млн и будет заниматься программами по обучению людей взаимодействию с искусственным интеллектом в профессиональных училищах.

    Как передает Report, об этом сообщил американский лидер журналистам пресс-пула Белого дома.

    "Они заплатят около 500 миллионов долларов и будут управлять профессиональными училищами. Они будут обучать людей взаимодействию с искусственным интеллектом и многим другим вещам <...>, нам нужны люди в профессиональных училищах", - рассказал президент.

    "Помню, когда я ходил в школу, у меня были некоторые одноклассники, которые не были особенно хорошими учениками, но они могли разобрать мотор или двигатель и собрать его обратно с завязанными глазами. Но в других вещах они были не слишком хороши, и многие из них в итоге добились большего успеха, чем те, кто был хорошим учеником. По этой причине профессиональные училища очень важны, а мы их потеряли", - добавил Трамп.

    Harvard ABŞ rəsmiləri ilə razılaşmaya əsasən təqribən 500 milyon dollar ödəyəcək

