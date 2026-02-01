Трамп: Федеральные силы прекратят помогать городам Демпартии подавлять протесты

Американский президент Дональд Трамп заявил, что федеральные правоохранительные органы прекратят оказывать помощь властям контролируемых оппозиционной главе государства Демократической партией США городов в борьбе с массовыми протестами и беспорядками.

Как передает Report, соответствующее заявление американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social.

"Я дал указание министру внутренней безопасности Кристи Ноэм, что ни при каких обстоятельствах мы не будем принимать участие [в правоохранительных операциях] в различных плохо управляемых демократических городах в связи с их протестами или беспорядками, если и до тех пор, пока они не обратятся к нам за помощью", - написал он.

Он указал, что местные власти должны обеспечить безопасность федеральной собственности, так как это их прямая обязанность. "Мы (силы федерального правительства - ред.) находимся там для защиты федеральной собственности только в качестве подкрепления, поскольку это является обязанностью местных властей и государства", - подчеркнул американский лидер.

"Если местные органы власти не в состоянии справиться с мятежниками, агитаторами и анархистами, мы немедленно отправимся туда, где требуется такая помощь, и очень легко и методично разберемся с ситуацией, как мы сделали это год назад во время беспорядков в Лос-Анджелесе", - написал президент США. "Поэтому всем жалующимся местным органам власти, губернаторам и мэрам: дайте нам знать, когда будете готовы, и мы прибудем на место. Но, прежде чем мы это сделаем, вы должны использовать слово "пожалуйста", - указал Трамп. При этом глава Белого дома подчеркнул, что в случае необходимости для этих целей могут быть задействованы и вооруженные силы.

"Никто не будет плевать в лицо нашим офицерам, бить кулаками или ногами по фарам наших автомобилей и бросать камни или кирпичи в наши машины или в наших патриотических воинов. Если это произойдет, то эти люди ответят за последствия в равной или более серьезной степени", - резюмировал глава Белого дома.