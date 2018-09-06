Трамп: Если в Идлибе произойдет кровопролитие, США будут очень разгневаны

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп призвал не допустить кровопролития в сирийском Идлибе, заявив, что это вызовет адекватную реакцию со стороны мирового сообщества, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

"Сложившаяся ситуация очень печальна. Полагаю, что в итоге они проявят осторожность и внимание. Если произойдет кровопролитие, то это вызовет большой гнев у всего мира и Соединенные Штаты тоже будут очень разгневаны", - сказал американский лидер на пресс-конференции в Белом доме.

"Россияне и иранцы совершат фатальную гуманитарную ошибку, приняв участие в этой вероятной гуманитарной трагедии. В результате могут погибнуть сотни тысяч человек. Этого допустить нельзя", - заявил Трамп.

Постпред США при ООН Никки Хейли также заявила, что Вашингтон не оставит без ответа возможную химическую атаку на сирийский Идлиб.

"США не будут стоять в стороне и ждать, когда вновь будет применено химическое оружие. Президент США Дональд Трамп, выступая перед общественностью, ясно дал понять, что в случае применения химоружия Вашингтон не оставит без ответа подобные действия", - сказала Хейли журналистам.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.