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Трамп: Если бы пресса меня честно освещала, Twitter мне был бы не нужен

Трамп: Если бы пресса меня честно освещала,
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, почему он так часто пишет посты в твиттере
© axios.com

Президент CША Дональд Трамп рассказал, почему он так часто пишет посты в Twitter, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По словам американского президента, Twitter помогает ему защититься от нападок журналистов. Он отметил, что если бы пресса его освещала честно, то он бы так не активничал в социальной сети.

"Эта моя единственная форма защиты. Если бы пресса меня честно освещала, мне бы не было это нужно", - добавил Д.Трамп.

По его мнению, в то же время средства массовой информации освещают его нечестно, поэтому он очень расстроен и разочарован.

"Они правда освещают некорректно, отсюда и термин "фейковые новости", - заключил президент США.

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