Трамп: Эрдоган лично участвовал в переговорах по мирному плану между Израилем и ХАМАС

Президент США Дональд Трамп подчеркнул ключевую роль президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана в достижении соглашения между Израилем и ХАМАС, отметив его личное участие в переговорах.

Как передает Report, об этом он заявил на заседании президентского кабинета в Белом доме.

"Хочу выразить огромную благодарность лидерам Катара, Египта и Турции за то, что помогли нам достичь этого невероятного прогресса и были с нами. И, конечно, как вы знаете, Саудовская Аравия, Иордания и многие другие… Я должен сказать, что президент Эрдоган лично участвовал в переговорах с ХАМАС и другими сторонами, он проявил себя замечательно. Все они были по-настоящему выдающимися", - отметил Трамп.