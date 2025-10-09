Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Трамп: Эрдоган лично участвовал в переговорах по мирному плану между Израилем и ХАМАС

    Другие страны
    • 09 октября, 2025
    • 21:18
    Трамп: Эрдоган лично участвовал в переговорах по мирному плану между Израилем и ХАМАС

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул ключевую роль президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана в достижении соглашения между Израилем и ХАМАС, отметив его личное участие в переговорах.

    Как передает Report, об этом он заявил на заседании президентского кабинета в Белом доме.

    "Хочу выразить огромную благодарность лидерам Катара, Египта и Турции за то, что помогли нам достичь этого невероятного прогресса и были с нами. И, конечно, как вы знаете, Саудовская Аравия, Иордания и многие другие… Я должен сказать, что президент Эрдоган лично участвовал в переговорах с ХАМАС и другими сторонами, он проявил себя замечательно. Все они были по-настоящему выдающимися", - отметил Трамп.

