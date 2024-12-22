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Трамп допустил возвращение Панамского канала во владение США

Трамп допустил возвращение Панамского канала во владение США Избранный президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что Панамский канал может снова перейти в собственность Соединенных Штатов.
Другие страны
22 декабря 2024 г. 08:56
Трамп допустил возвращение Панамского канала во владение США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что Панамский канал может снова перейти в собственность Соединенных Штатов.

Как передает Report, политик утверждал, что плата за проход через канал, взимаемая Панамой, "просто смехотворна", особенно, если учесть проявляемую со стороны США щедрость.

"Это полное "обдирание" нашей страны должно немедленно прекратиться", — написал Трамп.

По его мнению, Панамский канал "жизненно важен" для США из-за той роли, которую он играет в экономике и национальной безопасности страны. Трамп также выразил недовольство тем, что Китай продолжает использовать Панамский канал, хотя это противоречит условиям договора о передаче канала.

"Когда президент Джимми Картер по глупости отдал его за один доллар во время своего президентского срока, управлять им могла исключительно Панама, а не Китай или кто-либо еще", — отметил политик.

Он заключил, что, если моральные и юридическим принципы "этого великодушного жеста дарения" не будут соблюдаться, то США потребуют возвращения Панамского канала "полностью и без вопросов".

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