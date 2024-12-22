Трамп допустил возвращение Панамского канала во владение США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что Панамский канал может снова перейти в собственность Соединенных Штатов.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что Панамский канал может снова перейти в собственность Соединенных Штатов.

Как передает Report , политик утверждал, что плата за проход через канал, взимаемая Панамой, "просто смехотворна", особенно, если учесть проявляемую со стороны США щедрость.

"Это полное "обдирание" нашей страны должно немедленно прекратиться", — написал Трамп.

По его мнению, Панамский канал "жизненно важен" для США из-за той роли, которую он играет в экономике и национальной безопасности страны. Трамп также выразил недовольство тем, что Китай продолжает использовать Панамский канал, хотя это противоречит условиям договора о передаче канала.

"Когда президент Джимми Картер по глупости отдал его за один доллар во время своего президентского срока, управлять им могла исключительно Панама, а не Китай или кто-либо еще", — отметил политик.

Он заключил, что, если моральные и юридическим принципы "этого великодушного жеста дарения" не будут соблюдаться, то США потребуют возвращения Панамского канала "полностью и без вопросов".