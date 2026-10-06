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    Трамп допустил угрозу уничтожения Лос-Анджелеса и Сан-Диего из-за войны с Ираном

    Другие страны
    • 06 октября, 2026
    • 06:44
    Трамп допустил угрозу уничтожения Лос-Анджелеса и Сан-Диего из-за войны с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что на фоне войны с Ираном Лос-Анджелес и Сан-Диего могут оказаться под угрозой уничтожения.

    Как передает Report, об этом он сказал на митинге своих сторонников в штате Небраска.

    Говоря о необходимости добиться победы над Ираном, Трамп заявил, что связанные с войной издержки являются "небольшой ценой" за безопасность США и мира.

    "Они могут уничтожить город, пусть уничтожат Лос-Анджелес, пусть уничтожат Сан-Диего. Это очень небольшая цена, которую приходится платить", - сказал американский лидер.

    При этом Трамп не уточнил, кто именно, по его мнению, может атаковать эти города и на чем основана такая оценка.

    Президент США также выразил уверенность, что война с Ираном завершится в ближайшее время, заявив, что она "уже почти закончилась".

    Дональд Трамп Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Tramp: Los-Anceles və San-Dieqo İranla müharibə nəticəsində məhv ola bilər
    Trump says Los Angeles, San Diego could be destroyed amid Iran war
    MiniBoss
    MiniBoss

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