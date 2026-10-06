Трамп допустил угрозу уничтожения Лос-Анджелеса и Сан-Диего из-за войны с Ираном
- 06 октября, 2026
- 06:44
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Президент США Дональд Трамп заявил, что на фоне войны с Ираном Лос-Анджелес и Сан-Диего могут оказаться под угрозой уничтожения.
Как передает Report, об этом он сказал на митинге своих сторонников в штате Небраска.
Говоря о необходимости добиться победы над Ираном, Трамп заявил, что связанные с войной издержки являются "небольшой ценой" за безопасность США и мира.
"Они могут уничтожить город, пусть уничтожат Лос-Анджелес, пусть уничтожат Сан-Диего. Это очень небольшая цена, которую приходится платить", - сказал американский лидер.
При этом Трамп не уточнил, кто именно, по его мнению, может атаковать эти города и на чем основана такая оценка.
Президент США также выразил уверенность, что война с Ираном завершится в ближайшее время, заявив, что она "уже почти закончилась".