Трамп допустил угрозу уничтожения Лос-Анджелеса и Сан-Диего из-за войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что на фоне войны с Ираном Лос-Анджелес и Сан-Диего могут оказаться под угрозой уничтожения.

Как передает Report, об этом он сказал на митинге своих сторонников в штате Небраска.

Говоря о необходимости добиться победы над Ираном, Трамп заявил, что связанные с войной издержки являются "небольшой ценой" за безопасность США и мира.

"Они могут уничтожить город, пусть уничтожат Лос-Анджелес, пусть уничтожат Сан-Диего. Это очень небольшая цена, которую приходится платить", - сказал американский лидер.

При этом Трамп не уточнил, кто именно, по его мнению, может атаковать эти города и на чем основана такая оценка.

Президент США также выразил уверенность, что война с Ираном завершится в ближайшее время, заявив, что она "уже почти закончилась".