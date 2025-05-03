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Трамп допустил рецессию в американской экономике

Трамп допустил рецессию в американской экономике Американский лидер Дональд Трамп допустил, что США могут столкнуться с рецессией, однако, по его мнению, в конечном итоге экономика страны будет в порядке.
Другие страны
3 мая 2025 г. 05:19
Трамп допустил рецессию в американской экономике

Американский лидер Дональд Трамп допустил, что США могут столкнуться с рецессией, однако, по его мнению, в конечном итоге экономика страны будет в порядке.

Как передает Report, свою точку зрения глава Белого дома изложил в интервью телеканалу NBC.

"Все что угодно может случиться. Но я думаю, у нас будет сильнейшая экономика в истории страны", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности наступления рецессии.

Трамп добавил, что его не беспокоит эта проблема и экономика США "находится в переходном периоде", из которого она выйдет в отличном состоянии.

Ранее экс-министр финансов США Джанет Йеллен в интервью газете Financial Times заявила, что Соединенным Штатам грозит рецессия из-за торговой политики Трампа и введенных им пошлин. Она отметила, что США "сильно зависят от поставок ключевых ископаемых из Китая" и могут существенно ослабить целые отрасли своей экономики, сохраняя крайне высокие пошлины на китайский импорт.

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