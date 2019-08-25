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Трамп допустил, что Путина пригласят на следующий саммит G7 в США

​Трамп допустил, что Путина пригласят на следующий саммит G7 в США

Американский президент Дональд Трамп допустил в воскресенье, что российский лидер Владимир Путин будет приглашен на следующий саммит Группы семи (G7), который пройдет в 2020 году в США.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил перед встречей с британским премьером Борисом Джонсоном на полях саммита G7, который проходит в эти дни во французском Биаррице. Слова главы вашингтонской администрации приводит агентство Bloomberg.

"Трамп заявил, что "вполне возможно", что Путин может быть приглашен на следующий (саммит) G7", - отмечает агентство.

В свою очередь, как сообщило агентство Reuters, американский президент подтвердил информацию СМИ о том, что лидеры стран G7 обсуждали возможное возвращение РФ в клуб. При этом Трамп отметил, что не знает, вернется ли в итоге Россия в группу.

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