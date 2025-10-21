Трамп: Демократы вскоре поддержат меры по прекращению шатдауна в США

Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    21 октября, 2025
    Президент США Дональд Трамп полагает, что демократы в американском Конгрессе вскоре поддержат меры, позволяющие возобновить финансирование работы федерального правительства, которое сейчас частично приостановлено.

    Как передает Report, об этом американский лидер заявил принимая в Восточном зале Белого дома две студенческие бейсбольные команды.

    "Мы надеемся, что демократы не будут такими ненормальными и довольно скоро удастся проголосовать (за законопроект о возобновлении финансирования работы правительства США - ред.)", - сказал он. "И я слышал, что они демократы тоже начинают так думать. Они начинают думать, что им действительно нужно поступить правильно ради страны", - добавил он.

    Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября (08:00 по бакинскому времени) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

