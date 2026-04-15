Трамп: Цены на нефть могут стабилизироваться к ноябрю

Президент США Дональд Трамп заявил, что после окончания конфликта с Ираном цены на нефть могут снижаться.

Как передает Report, об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Американцы могут ожидать "облегчение" на заправках, как только конфликт с Ираном подойдет к концу", - сказал Трамп, отметив, что это может произойти, по его мнению, до промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре 2026 года.

При этом он считает, что военные действия в Иране наносят ущерб мировой экономике, но она (мировая экономика - ред.) впоследствии полностью восстановится.

Он также отметил, что конфликт в Иране может завершиться "очень скоро", однако попытка Тегерана создать ядерное оружие может обернуться против иранского народа.

"Если они собираются иметь ядерное оружие, мы будем сосуществовать с ними еще некоторое время. Но я не знаю, как долго они смогут выживать", - сказал он.

Трамп добавил, что считает действенной блокаду иранских портов американскими военными и назвал "потрясающей" реакцию Тегерана на нее.

"Это было потрясающе, честно говоря. Я полагал, что так и случится", - добавил президент.

Отметим, что после начала ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля наблюдается значительный рост цен на нефть.