Трамп: Борьба с ИГ еще не завершена

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Возглавляемой США коалиции против "Исламского государства" (ИГ) удалось освободить почти 100% территорий в Сирии и Ираке.

Как сообщает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Я рад сообщить, что коалиция, борющаяся с ИГ, отбила почти 100% территории, которую однажды захватили эти убийцы в Ираке и Сирии", - заявил Д.Трамп.

В то же время, президент подчеркнул, что борьба с ИГ еще не завершена.

"Нам еще предстоит борьба и работа", - сказал Трамп.