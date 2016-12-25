Трамп: "Большое поражение Израиля в ООН затруднит достижения мира"

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп считает, что принятие Советом Безопасности ООН резолюции по Израилю затруднит достижение мира.

Как передает Report, об этом он написал в твиттере.

«Большое поражение Израиля в ООН затруднит достижения мира. Очень плохо, но мы справимся с этим в любом случае», — написал политик.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна пересмотрит свои отношения с ООН после принятия Совбезом ООН резолюции, в которой выдвигается требование о прекращении поселенческой деятельности на палестинских территориях.

Кроме того, ранее Трамп в контексте данного решения пообещал, что «изменится все, что касается ООН,» после 20 января, когда он официально вступит в должность главы государства.