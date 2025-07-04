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Трамп анонсировал введение США импортных пошлин в размере 10-70% с 1 августа

Трамп анонсировал введение США импортных пошлин в размере 10-70% с 1 августа Президент США Дональд Трамп объявил, что в пятницу его администрация начнет рассылать торговым партнерам уведомления о размере пошлин, которые им придется платить на поставки товаров в Соединенные Штаты с 1 августа.
Другие страны
4 июля 2025 г. 12:46
Трамп анонсировал введение США импортных пошлин в размере 10-70% с 1 августа

Президент США Дональд Трамп объявил, что в пятницу его администрация начнет рассылать торговым партнерам уведомления о размере пошлин, которые им придется платить на поставки товаров в Соединенные Штаты с 1 августа.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg.

В некоторых случаях пошлины будут составлять 60-70%, в некоторых - 10-20%.

"Думаю, что к 9 июля мы все сделаем", - сообщил журналистам Трамп.

Отмечается, что ранее президент называл более низкую верхнюю границу пошлин - не более 50%.

Трамп объявил о введении повышенных импортных пошлин в начале апреля, однако затем отложил эту меру на 90 дней, чтобы за этот срок провести переговоры о торговых соглашениях. Срок истекает 9 июля, и ранее президент сигнализировал, что продлеваться он не будет. За это время Штатам удалось заключить только три торговые сделки - с Вьетнамом, о чем было объявлено в среду, а также рамочные соглашения с Китаем и Великобританией.

Соединенные Штаты продолжают вести переговоры о торговых соглашениях с рядом ключевых партнеров, включая ЕС, Японию, Индию и Южную Корею.

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