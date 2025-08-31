Трамп анонсировал указ, который изменит процедуру голосования на выборах

Президент США Дональд Трамп анонсировал подписание указа, направленный на предотвращение фальсификация на выборах.

Как передает Report, об этом он написал в Truth Social.

"Удостоверения личности избирателей должны быть на каждых выборах. Никаких исключений! Я подпишу исполнительный указ относительно этого!" - отметил он.

Трамп также добавил, что запретит проводить голосование по почте. Исключение сделают только для тяжело больных людей, а также военных, находящихся далеко от территории США.