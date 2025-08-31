    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    Трамп анонсировал указ, который изменит процедуру голосования на выборах

    Другие страны
    • 31 августа, 2025
    • 08:35
    Трамп анонсировал указ, который изменит процедуру голосования на выборах

    Президент США Дональд Трамп анонсировал подписание указа, направленный на предотвращение фальсификация на выборах.

    Как передает Report, об этом он написал в Truth Social.

    "Удостоверения личности избирателей должны быть на каждых выборах. Никаких исключений! Я подпишу исполнительный указ относительно этого!" - отметил он.

    Трамп также добавил, что запретит проводить голосование по почте. Исключение сделают только для тяжело больных людей, а также военных, находящихся далеко от территории США.

    Дональд Трамп   указ   выборы  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Tramp seçkilərdə səsvermə prosedurunu dəyişdirəcək fərman imzalayacaq

    Последние новости

    09:13

    Си Цзиньпин: Китай и Армения установили отношения стратегического партнерства

    В регионе
    08:57

    В ДТП под Новосибирском пострадали семь человек

    В регионе
    08:35

    Трамп анонсировал указ, который изменит процедуру голосования на выборах

    Другие страны
    08:22

    Ученые назвали способ снизить риск диабета почти на треть

    Здоровье
    08:10

    В ДТП в Шамкире погиб человек, еще трое получили травмы

    Происшествия
    07:46

    WSJ: Трамп минимизировал роль Совета нацбезопасности во внешней политике

    Другие страны
    07:09

    Маск предрек Европе вымирание

    Другие страны
    06:37

    Салах назвал главного претендента на титул в АПЛ

    Футбол
    06:35

    В Тяньцзине прошла встреча президента Ильхама Алиева с председателем КНР Си Цзиньпином

    Внешняя политика
    Лента новостей