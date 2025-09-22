Трамп 23 сентября встретится с Зеленским
Другие страны
- 22 сентября, 2025
- 21:30
Президент США Дональд Трамп проведет во вторник серию двусторонних встреч, в том числе с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге для журналистов.
"Президент также проведет двусторонние встречи с генеральным секретарем ООН и лидерами Аргентины и Европейского союза", - сказала Ливитт.
По ее словам, позже в тот же день Трамп проведет многостороннюю встречу с представителями Катара, Саудовской Аравии, Индонезии, Турции, Пакистана, Египта, ОАЭ и Иордании.
