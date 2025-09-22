Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025 Генассамблея ООН
    Трамп 23 сентября встретится с Зеленским

    Другие страны
    • 22 сентября, 2025
    • 21:30
    Трамп 23 сентября встретится с Зеленским

    Президент США Дональд Трамп проведет во вторник серию двусторонних встреч, в том числе с украинским лидером Владимиром Зеленским.

    Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге для журналистов.

    "Президент также проведет двусторонние встречи с генеральным секретарем ООН и лидерами Аргентины и Европейского союза", - сказала Ливитт.

    По ее словам, позже в тот же день Трамп проведет многостороннюю встречу с представителями Катара, Саудовской Аравии, Индонезии, Турции, Пакистана, Египта, ОАЭ и Иордании.

