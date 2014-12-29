​Трагедия "Norman Atlantic": 38 человек пропали без вести

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ На потерпевшем бедствие пароме "Norman Atlantic" 38 человек, предположительно, пропали без вести. Об этом сообщила Береговая охрана Греции. По данным итальянских властей, спасены 433 человека из 478 пассажиров и членов экипажа, сообщаетт Report со ссылкой на ТАСС.

Восемь человек были найдены мертвыми, причем двое из них — внутри горевшего парома. Судьба еще 38 пока не известна.

В настоящее время спасатели ведут поиски людей внутри "Norman Atlantic", который покинула и его команда. Как сообщил представитель Береговой охраны Греции, она "поддерживает постоянный контакт с аналогичной итальянской службой для перекрестной проверки списка пассажиров, который предоставлен итальянской компанией-владельцем судна, со списком спасенных".

Последний был передан Итальянским операционным центром с тем, чтобы выявить пропавших без вести людей.