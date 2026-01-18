Товарооборот Китая и Ирана в 2025 году сократился на 25,6%
Другие страны
- 18 января, 2026
- 10:16
Объем торговли между Китаем и Ираном в 2025 году уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 25,6% и составил $9,96 млрд.
Как передает Report, об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.
Согласно данным, опубликованным на сайте ведомства, за отчетный период Китай экспортировал в Иран товары на $6,93 млрд, что на 22,6% меньше показателя 2024 года. Импорт из Ирана составил $3,03 млрд, сократившись на 31,7%. Положительное сальдо торгового баланса КНР достигло $3,9 млрд, снизившись на 11,7%.
Отметим, что Китай экспортирует в Иран золото, ткани и автокомплектующие, широкий спектр технического оборудования, а импортирует из исламской республики полиэтилен, железную и медную руду, другие металлы и химическую продукцию.
